土耳其在野党自行宣布首都连任

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（法新社伊斯坦堡31日电） 土耳其今天举行地方选举，最大在野党共和人民党根据部分计票结果宣布在首都安卡拉连任��长成功，并在第一大城伊斯坦堡��长选战中稳健领先。

在安卡拉，共和人民党（CHP）籍现任��长亚瓦许（Mansur Yavas）宣布，「大选结束，我们将会继续在安卡拉服务」。

68.37%选票完成计票后，亚瓦许暂时以59.12%得票率领先总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）领导正义发展党（AKP）籍候选人的32.72%。

至于伊斯坦堡，在完成84.35%选票计票后，共和人民党籍现任��长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）暂时以50.66%得票率领先正义发展党籍候选人的40.54%。

共和人民党主席欧泽（Ozgur Ozel）于选情日趋明朗后说：「选民已经选择让土耳其改头换面，他们希望开启我国政治新局的大门。」

艾尔段主宰土耳其政坛逾20年，为了赢回2019年拱手让出的伊斯坦堡执政权，这位政坛老手无所不用其极打选战。

2019年上次伊斯坦堡��长选举曾进行重选，在当时引发执政党不认败选疑虑。

当年3月31日选后，伊玛莫鲁与正义发展党候选人分别得到48.77%、48.61%选票，伊玛莫鲁接获当选证书后，最高选举委员会（YSK）接受正义发展党所提申诉而取消选举结果并于同年6月23日重选，最后由伊玛莫鲁以54.22%得票率胜出而成为��长。