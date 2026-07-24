土耳其在野领袖成立新党挑战艾尔段

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（法新社安卡拉24日电） 土耳其主要在野党共和人民党前党魁欧泽今天与90位党籍国会议员一同退党，成立的新政党成为国会中的第2大势力，挑战总统艾尔段。

欧泽（Ozgur Ozel）在遭到法院撤销共和人民党（CHP）党魁职务约两个月后作出这项决定，在该土耳其最老牌政党内部引发广泛不满。

上传社群平台X的影片可见，坐在后方摆放土耳其国旗的书桌前，欧泽签署了退出共和人民党以及创建「新党」（Yeni Parti）的文件。

不久之后，两位创党议员便将相关文件递交内政部，预计相关手续可于数小时内完成。

新党拥有91席议员，将成为600席国会中仅次于艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）拥有277席的执政正义发展党（AKP）的第2大势力。

新党议员艾密尔（Murat Emir）离开内政部时告诉记者：「我们希望今天成为土耳其政治史上非常重要的里程碑。」他指出，新党是群众对于他们民选领袖遭到撤换不满之下的产物。

他说：「在欧泽带领下，我们将破开笼罩我们国家的黑暗，致力打造一个更公正的土耳其。」

共和人民党本来在国会中拥有135席，这波退党潮之后降至44席，跌至第4大党，落在拥有56席的亲库德族在野党人民民主党（HDP）之后。 欧泽于5月21日遭免去共和人民党党魁职务，因为法院认定选举无效而让前任党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）复职，基里达欧鲁旋即展开所谓「清党」行动。

虽然欧泽对法院判决提出上诉，惟因程序延误导致相关文件直到最高法院开始暑期休会前几小时才送达。这也促使他决心另组新党。

欧泽于共和人民党身陷危机之际出任党魁，带来立即性影响。他上任5个月便于2024年3月的地方选举中大胜正义发展党。

然而该党接下来一直在因应不断升级的司法压力，上百名党内官员因贪渎指控遭到逮捕，包括外界普遍认为有实力击败艾尔段的伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）。

目前已有至少27位共和人民党籍市长遭到羁押。

新党选在7月24日成立，因为当天正是1923年「洛桑条约」（Treaty of Lausanne）签署、确立现代土耳其国界之日。

土耳其国父凯末尔（Mustafa Kemal Ataturk）于约6周后创立共和人民党，并于同年10月29日正式宣布土耳其共和国成立，成为首任总统。