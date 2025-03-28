土耳其媒体报导示威抗议 当局打压掀社会恐惧

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（法新社伊斯坦堡27日电） 土耳其今天扩大打压学生示威者，以及箝制报导当地大规模抗议的媒体，此举不仅激起反抗，也让社会弥漫越来越强烈的恐惧感。

参加伊斯坦堡抗议活动的21岁戴面罩示威者拉夫泰尔（Raftel）告诉法新社：「今天有点可怕，警察太多了。我们为了捍卫权利而来，但我很害怕。」

他的话反映了成千上万年轻示威者的不安心理。自从伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）被捕后，示威人潮8天来持续涌入伊斯坦堡街头。

土耳其对这波2013年以来最严重街头动荡的镇压行动，已经引发欧洲各国的抨击。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天严厉批评安卡拉当局「系统性攻击」反对派人士、公民社会与集会自由，并对伊斯坦堡市长被捕拘押一事予以谴责。

对于土耳其驱逐报导抗议活动的英国广播公司（BBC）记者罗温（Mark Lowen），英国外交部发言人表示，伦敦当局希望安卡拉能够确保「法治等事情的维护，包括即时且透明的司法程序」。

罗温在下榻的伊斯坦堡旅馆被带走，并被拘留17小时，之后被土耳其当局以「构成公共秩序威胁」为由驱逐出境。

土耳其对反对派媒体索兹库电视台（Sozcu TV）祭出10天禁播令，但也在同日释放11名采访抗议活动的土耳其记者。

获释记者中包括法新社摄影记者阿克古尔（Yasin Akgul）。阿克古尔24日黎明被捕，次日被控参与非法集会游行而被拘留。

阿克古尔被捕引发人权团体与法新社的不满。法新社谴责土耳其当局拘押阿克古尔的做法「不能接受」。

阿克古尔虽获释，但其委任律师告诉法新社，阿克古尔被控罪名并未撤销，调查工作将继续。

法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）谴责土耳其当局逮捕阿克古尔一事，要求立即释放他。佛里斯指出，阿克古尔不是参加抗议活动，而是在现场采访的记者。

土耳其这波逮捕行动已引发联合国在内的国际机构谴责。