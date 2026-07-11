土耳其总统送北约领袖手枪子弹 特殊礼物成棘手难题

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（法新社布鲁塞尔9日电） 北大西洋公约组织（NATO）峰会8日落幕，东道主土耳其总统艾尔段赠送每位与会领袖1把左轮手枪及6发实弹，以展现其国防产业实力。然而要如何处理这个不寻常的礼物，成为各国领袖返国后的难题。

结束为期2天的峰会后，英国首相施凯尔（Keir Starmer）率先提及这份特殊的礼物。他在返回英国的航班上告诉记者，他和其他领导人收到了1把刻有他们名字的复古左轮手枪。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）办公室分享的照片显示，这把手枪似乎是Gumusay .357 Magnum型，土耳其军工制造商MKE于1990年代生产的罕见六发式左轮手枪。

这把精致的银色手枪被放在垫有黑色丝绒内衬的深色木盒里，下方有排成一圈的6发实弹，以及1张说明可豁免武器出口管制的纸条。

由于各国法规不同，运送枪械并非易事，枪枝仍可正常使用的状况下更是如此，因此施凯尔、德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）和荷兰总理叶腾（Rob Jetten）收到的手枪目前仍留在土耳其首都。

来自不同北约成员国的数名官员表示，这份礼物着实令人惊讶，甚至也在各个代表团的安保团队中引发一些「混乱」场面。

比利时总理德威弗（Bart De Wever）直到返抵国门后才发现自己的行李中竟然有1把手枪和弹药。该国官员告诉法新社，「总理感到非常惊讶，他立即将这份礼物交给机场警方，以便将其存放在保险箱中，此事已依照相关程序妥善处理」。

德威弗的安保团队也负责处理艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）送给欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）与欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）的手枪。欧盟总部位于布鲁塞尔。

范德赖恩的发言人表示，这把手枪将被「退役并捐赠给军事博物馆」。希腊领导人也计划将手枪捐赠给雅典战争博物馆（War Museum）。

波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）的1名幕僚表示，总统的手枪正在华沙机场等待清关，未来将被妥善保管，「当然，没有人会把那把枪拿来射击」。

荷兰与瑞典总理办公室则表示，总理收到的手枪已被送往各自的驻安卡拉大使馆。荷兰的手枪将进行失效处理（意即使枪枝永久失去射击功能），瑞典的手枪则在等待进口文件。

卢森堡总理佛利登（Luc Frieden）的办公室说，这把左轮手枪将与其他「外交礼物」一起存放，但首先会进行不可逆的失效处理。

尽管国家元首在会晤或峰会期间互赠礼物十分常见，但这类交流很少会需要采取谨慎的防范措施。