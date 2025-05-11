土耳其愿主持谈判 乌克兰：俄罗斯停火30天就可谈

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（法新社伊斯坦堡11日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天说，土国愿意再度出面主持俄罗斯与乌克兰的和谈；基辅当局也称，只要莫斯科同意停火30天，将直接与俄方进行停战谈判。

法新社报导，土耳其总统府指出，艾尔段透过电话告诉法国总统马克宏（Emmanuel Macron），「结束乌克兰与俄罗斯战争的努力已达到历史性转捩点，必须抓住这个机会。土耳其已准备好提供各种支持，包括主持谈判，以实现停火及长久和平」。

法国、英国、德国和波兰领导人昨天到访乌克兰首都基辅，且在美国总统川普的支持下向俄罗斯施压，要求莫斯科当局承诺从5月12日开始无条件停火30天。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他期盼莫斯科承诺停火30天，一旦俄方同意这样做，基辅「就准备好」跟俄方直接进行停战谈判。

泽伦斯基做出上述表态之前，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）呼吁基辅5月15日在土国大城伊斯坦堡进行直接会谈，但他没有承诺停火。

土耳其曾在俄乌战争爆发初期2度主持交战双方会谈，并跟俄乌两国都保持良好关系。

土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）昨天与其他大约20个支持乌克兰的「志愿者联盟」（Coalition of the Willing）成员国进行视讯会议。

土国外交消息人士透露，费丹于会中表示：「土耳其支持展开无条件停火，并为此事努力」。