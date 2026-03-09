土耳其政府：北约系统再拦截伊朗飞弹

afp_tickers

2 分钟

（法新社安卡拉9日电） 土耳其政府今天证实，北大西洋公约组织（NATO）防御系统在土耳其领空击落近日第2枚伊朗的弹道飞弹。而华府已因安全疑虑，敦促所有美国公民离开土耳其东南部。

美国2月28日联手以色列对伊朗发动攻击后，伊朗便以飞弹及无人机，在中东多地锁定美国资产进行报复。

土耳其境内多座基地有美军驻扎，其中一处为位于南部城市阿达那（Adana）近郊的印吉利克（Incirlik）空军基地。

美国驻土耳其大使馆今天宣布，已关闭位于阿达那的总领事馆，并建议非必要人员撤离。美国国务院同时呼吁所有在土耳其东南部的美国公民离开。

大约1小时后，土耳其国防部证实，又有一枚从伊朗发射的弹道飞弹在土耳其领空遭北约防御系统拦截，为5天内第2起类似事件。

土耳其国防部补充道，一些武器残片坠落于加济安泰普省（Gaziantep）空旷地带，距离阿达那约200公里，事件并未造成人员伤亡。

印吉利克空军基地是北约重要设施，位于阿达那市外仅10公里处，美军使用该基地已有数十年。

土耳其总统通讯办公室主任杜兰（Burhanettin Duran）随后在社群平台X发文表示，土耳其对于保护领空及边境安全绝不犹豫。

他写道：「我们再次严正警告各方，尤其是伊朗，切勿采取危及区域安全及平民的行动。」