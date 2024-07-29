土耳其流浪狗争议 国会激辩是否立法安乐死

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（法新社伊斯坦堡28日电） 土耳其流浪狗多达400万只，政府正推动一项打击法案，国会今天为此展开激烈辩论。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在辩论前表示，土耳其面临「其他文明国家没有」的问题，而且「呈指数成长」。愈来愈多狂犬病病例，尤令政府忧心。

但是反对者说，这项法案可能导致许多动物被安乐死。

土耳其政府估计国内有400万只流浪狗，一旦完成立法，将可扑杀染病或有「不良行为」的犬只。

遗弃狗的最高罚款也将增加30倍，达到6万土耳其里拉（约新台币5万9000元）。

然而当局否认想让大批动物安乐死。艾尔段说，人民想要的是「安全的街道」。

动物权利组织呼吁实施大规模绝育，反对党也矢言反对这项法案。

在伊斯坦堡等大城握有执政权的最大反对党「共和人民党」（Republican People’s Party）表示，这些地方的市长不会实施这项法律。

但土耳其政府曾表示，拒绝执行这项法律的市长可能会遭到监禁。

当局还禁止访客进入国会，因为最近数周出现民众示威，甚至在国会内部也有。

这场有关流浪狗的辩论，重新引发关于1910年鄂图曼帝国时期一项措施的讨论，当时伊斯坦堡围捕了数万只流浪狗，并送到马尔马拉海（Marmara Sea）一座荒岛，结果这些狗互相残杀，最后大多数都饿死。