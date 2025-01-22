土耳其滑雪度假村饭店火灾 罹难者增至76人

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（法新社土耳其卡尔塔卡亚21日电） 土耳其北部一处热门滑雪度假村的一家饭店今天发生大火，造成至少76人葬生火窟。这家饭店当时住满了来过寒假的游客，包括许多家庭。

位于卡尔塔卡亚（Kartalkaya）滑雪度假村的卡塔尔大饭店（Grand Kartal Hotel）凌晨约3时30分左右发生火警，滚滚浓烟直窜天际，房客纷纷仓皇逃生。

土耳其内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）今晚表示，「不幸的是，死亡人数现在来到76人」，更新稍早公布的66人罹难人数。

幸存者与目击者描述了房客逃命的场景，说有些人从窗户跳出或使用床单当作临时绳索。

耶尔寇凡（Atakan Yelkovan）当时与妻子一同从3楼逃出，他告诉土耳其IHA通讯社：「高楼层的民众惊慌尖叫。他们把床单丢出窗户，有些人试图跳下来。」

一名惊魂未定的饭店员工说，他看到房客站在窗边呼救。他对IHA通讯社说：「我看到一名父亲抱着婴儿向人要枕头，这样他就可以把儿子抛下去。幸运的是，他等到紧急救难人员来将他们救出火场。」

耶里卡亚说，有9人因为涉及火灾而被逮捕，调查人员正在判定起火原因、可能的疏失与查找负责人。接受调查的人包括饭店老板。

这场火灾据信是从餐厅开始爆发，火舌之后迅速蔓延到采用木质外墙的饭店各处。起火原因目前仍不清楚。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）说，「我们感到无比悲痛」，并宣布明天举国哀悼一天，同时矢言「追究」相关人员的责任。

旅游部长埃尔索伊（Nuri Ersoy）说，这家饭店有两个逃生梯，曾「在2024年」通过消防检查；但一些幸存者说，饭店似乎没有安全机制。

一名自本月19日起入住饭店的男子接受数家电视台访问时泪流满面地说：「没有警报器、没有烟雾侦测器、没有逃生梯，即便浓烟一直窜升到10楼。」