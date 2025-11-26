土耳其记者被控威胁艾尔段 法院重判4年2个月

（法新社伊斯坦堡26日电） 土耳其人权非政府组织「媒体与法律研究协会」（MLSA）在社群平台X上指出，法院以「威胁」总统艾尔段的罪名，判处知名政治记者暨评论员阿泰利4年2个月的有期徒刑。

阿泰利（Fatih Altayli）是在讨论一份民调后，于今年6月被捕。该民调显示，7成民众反对长期领导人艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）终身担任总统。

阿泰利的YouTube频道有170万订阅者，在该频道一段影片中，阿泰利回答了有关这份民调的问题，称上述数字「并不让人特别惊讶」。

根据土耳其媒体报导，阿泰利表示，除了艾尔段领导的「正义发展党」（AKP）支持者，及其盟友民族主义小党「民族行动党」（MHP）的部分选民之外，「没有人支持这样的想法」。

他还说：「回顾久远的过去，这个民族在不喜欢或不想要苏丹的时候会绞杀他们…许多鄂图曼苏丹被绞杀、暗杀，或者据说是自杀。」

阿泰利6月21日被捕，目前仍遭关押。根据各家媒体引述的正式纪录，阿泰利在10月3日首次开庭时否认指控，他向法院表示，自己只是在提供「历史脉络」，无意威胁艾尔段。

新闻自由监督机构「无国界记者组织」（RSF）谴责这项判决，呼吁释放阿泰利。该组织的土耳其代表恩德洛格鲁（Erol Onderoglu）告诉法新社：「法院基于被断章取义的言论重判阿泰利，并决定继续关押他，这（对记者们）发出了恐吓、反民主且令人无法接受的讯息。」

根据无国界记者组织，土耳其今年有20名记者因为履行职责而被捕，其中3人仍遭关押，另有3人被软禁在家等候审判。