圣地牙哥伊斯兰中心枪击计5死 2青少年嫌犯疑自戕

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（法新社圣地牙哥18日电） 加州警方表示，圣地牙哥伊斯兰中心今天发生枪击案，造成3人身亡，两名涉案青少年枪手随后被发现死在车内，疑是自戕而亡，此案包括凶嫌在内合计5死。

案发地点在加州南部的「圣地牙哥伊斯兰中心」（Islamic Center of San Diego），事发时间近中午11时50分许。

圣地牙哥警察局长华尔（Scott Wahl）对媒体表示：「警方在接获报案后，4分钟内赶抵现场，发现伊斯兰中心门口有3名死者。」

他说：「我们马上部署应变，员警进入清真寺及旁边学校。」警方并要求附近居民留在室内，实施封锁。

华尔又说，警方也接获另外报案，说在附近发生更多枪响，一名正在工作的园艺工人遭到枪击，幸未中弹。

大约下午1时许，警方在清真寺外的路中央发现一部涉案车辆，两名嫌犯已死于车内，他们年龄分别为19岁和17岁。随后警方宣布现场的威胁「解除」。

华尔指出：「目前判断这两名嫌犯都死于自戕，现场员警并无人开枪。」

警方表示，3名遇害者当中，包括一名清真寺的保警，另两名死者目前身分尚未确定。

清真寺教长哈桑（Taha Hassane）说，清真寺员工、学校老师和孩童都安然无恙。

美国总统川普（Donald Trump）形容这起清真寺枪击案是「可怕的情况」。

川普向媒体表示：「我已收到初步简报，后续我们会严密追查这起事件。」

加州州长纽松（Gavin Newsom）新闻办公室表示，州长已听取这次事件简报。（编译：纪锦玲）