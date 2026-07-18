圣经遗址、十字军堡垒等 可望纳联合国濒危世界遗产

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（法新社巴黎18日电） 圣经中记载的遗址、黎巴嫩的古堡、非洲大陆羚羊迁徙路线，以及世界最深的贝加尔湖，可望获联合国纳入受战争或气候变迁等因素威胁的濒危世界遗产名录。

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）196个成员国将于24日起在韩国釜山召开会议，讨论世界遗产名录及濒危世界遗产名录。

联合国教科文组织世界遗产中心主任阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）告诉法新社：「我们或许没有能力部署维和部队…但我们可以向全世界传递一个讯息。这些遗址非常重要，必须尽一切努力防止它们遭到破坏。」

他还说，保护文化遗产可让「遭重创、饱受冲突之苦的社群开始返乡并重建家园」。

全球约有1200处地点列入世界遗产名录。阿索莫指出，将某一地点列为濒危世界遗产并非惩戒，而是协助各国「寻找资金、伙伴和关注」，以更妥善保护该遗址。

目前有3处尚未列入世界遗产名录的遗址，预计将循快速程序，直接表决列入濒危世界遗产名录。

其中包括位于以色列占领的巴勒斯坦约旦河西岸、被认定为圣经中撒马利亚（Samaria）的塞巴斯蒂亚（Sebastia）考古遗址。该遗址位于约旦河西岸由以色列控制的区域。

以色列2017年退出联合国教科文组织，但仍是世界遗产委员会成员。世界遗产委员会对是否列入世界遗产及濒危世界遗产名录握有最终决定权。

另一项优先审议案件是黎巴嫩南部5座古堡。当地目前持续遭以色列攻击，其中十字军堡垒沙基夫堡（Qalaat al-Chakif)，又称博福特城堡（Beaufort Castle）已于5月遭以军占领。

联合国教科文组织成员还将表决是否将南苏丹博马－巴丁吉洛（Boma-Badingilo）草原及林地稀树草原直接列入濒危世界遗产名录，理由是当地同时受到战争及气候变迁威胁。

每年约有100万只动物，包括羚羊及瞪羚，穿越位于白尼罗河与衣索比亚边境间的广袤荒野，迁徙路径在草原上留下从空中清晰可见的痕迹。

除了上述优先案件外，部分已列入世界遗产名录的地点，也可能新增濒危标签。

其中包括黎巴嫩南部港市泰尔（Tyre）的罗马浴场、西元2世纪凯旋门及古罗马竞技场。泰尔市近几个月来遭以色列猛烈轰炸。

另一个可能被列为濒危地点，是位于克里米亚半岛的古希腊殖民城市陶里克切索内斯（Tauric Chersonese）。俄罗斯于2014年片面并吞克里米亚。

乌克兰主张，自俄罗斯占领克里米亚后，该遗址面临未经授权的考古挖掘、大型建设工程及文物迁移等威胁。

在俄罗斯，世界最深湖泊贝加尔湖（Lake Baikal）也可能被列为濒危世界遗产，原因是当局难以遏止污染、大众观光、大规模伐木，以及蒙古上游水坝导致水位下降所造成的破坏。

根据俄罗斯资料，这座位于西伯利亚的巨大湖泊拥有全球约20%不冻淡水资源，被誉为「俄罗斯的加拉巴哥群岛（Galapagos）」，孕育极为丰富的动植物。

不过，联合国教科文组织2023年的报告警告，若「贝加尔湖持续恶化的生态环境」未能及时遏止并改善，将被列为濒危世界遗产。

其他地点则争取列入世界遗产名录，包括法国诺曼第海滩，巴西亚马逊雨林中的两座剧院，以及突尼西亚西迪布赛义德港（Sidi Bou Said），也有望列入世界遗产名录。