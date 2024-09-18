在真主党呼叫器动手脚 以色列疑成功渗透供应链

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎17日电） 分析师表示，以色列显然渗透了供应链，在黎巴嫩真主党自一间台湾公司订购的呼叫器中植入爆裂物，造成数百支呼叫器同时爆炸，重挫这个有着伊朗当后盾的中东组织。

这项前所未闻的同步攻击行动让这些呼叫器在真主党（Hezbollah）于黎巴嫩各地据点同时爆炸，造成至少9人丧生、约2800人受伤，其中包括伊朗驻黎大使。

真主党指控以色列幕后策画这起攻击事件，但在行动内情上着墨不多；以色列尚未对外发表评论，也没说事件是他们所为。

基于安全因素，真主党内部联系时似乎偏好使用呼叫器而非智慧型手机。分析家表示，以色列似乎是在手机交货前就破坏了这些设备，让它们能在特定时间爆炸。

亲近真主党的匿名消息来源告诉法新社说，「爆炸的这些呼叫器，与真主党不久前进口的一批1000支设备有关」，且似乎「从源头就被破坏」。

人在比利时布鲁塞尔（Brussels）的军事兼安全分析家马尼耶（Elijah Magnier）说：「对以色列来说，要在新一批呼叫器中嵌入爆裂触发器，可能会需要有这些设备供应链的出入管道。」

他说：「以色列情报机构渗透了生产过程，在不引发怀疑情况下，在呼叫器中加入爆炸零件和遥控触发机制。」

美国华府中东研究所（Middle East Institute）的李斯特（Charles Lister）说：「这不光是迫使锂电池失效。几乎可以肯定电池旁边藏了一个小型塑胶爆裂物，可以透过电话或呼叫器遥控引爆。」

他的结论是，「摩萨德（Mossad）渗透了供应链」。摩萨德指的是以色列情报机构。