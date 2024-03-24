在西班牙遭控侵权 法官下令暂时禁用Telegram

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（法新社马德里23日电） 在一起由部分媒体提出的智慧财产权官司中，西班牙高级法院「国家法院」的法官下令，暂禁通讯应用程式Telegram。

国家法院（Audiencia Nacional）这个专门审理敏感案件法院的法官裴拉兹（Santiago Pedraz），已于昨天下令「暂时中止」Telegram的各项资源。

不过截至今天中午，Telegram平台在西班牙仍如常运作。

消费者权益团体Facua批评这项裁决有违比例原则，说法官的作法，类似于「为了对付几个非法张贴有版权保护内容的网站，而下令关掉整个网路」。

Facua并警告，暂禁Telegram将对数以百万计的用户造成「巨大损失」。

Facua点名，提出控诉的媒体组织为Mediaset、阿特斯媒体集团（Atresmedia）、Movistar，和Egeda。

Telegram是加密讯息平台，同时允许用户设立自己的频道来播放内容。

裴拉兹下达暂禁令，是因为Telegram注册地维京群岛的官员，未能依2023年7月的法院请求交出相关资讯。

提诉的媒体提诉说，他们的素材在未经许可情况下被上传至Telegram分享。

而法院希望维京群岛官员能提供相关资讯，让上述问题帐号的用户身分曝光。

裴拉兹在昨天发布的命令中说，鉴于维京群岛未能配合提交文件，他不得不采取「预防措施」。

他补充说，这道命令符合「必要性、适切性、比例性」的原则。

他主张：「现有措施中，没有其他措施可以阻止这些被告发的行为再次发生。」

Telegram宣称全球每月活跃用户达7亿，并强调这个平台快速、安全。