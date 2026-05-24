坎城夺奖深感羞愧 俄导演隔空喊话普丁停屠杀

afp_tickers

2 分钟

（法新社坎城23日电） 俄罗斯知名导演安德烈萨金塞夫的新作以乌俄战争为背景，并于今天夺得坎城影展评审团大奖，随后他向总统普丁（Vladimir Putin）喊话，敦促他结束在乌克兰的「屠杀」。

安德烈萨金塞夫（Andrey Zvyagintsev）在坎城颁奖典礼发表得奖感言时表示：「在战线两端的数百万人此时此刻唯一的盼望，就是让这场屠杀最终得以停止。」 「而唯一能叫停这场绞肉机的人就是你…停止这场屠杀吧，全世界都在等待这一天。」 安德烈萨金塞夫的「米诺陶」（Minotaur，暂译）被视为是本届坎城影展金棕榈奖的夺奖大热门，最后不敌罗马尼亚导演克利斯坦穆吉乌（Cristian Mungiu）的作品「峡湾」（Fjord，暂译），抱回次高荣誉评审团大奖。

这是这位曾执导「缠绕之蛇」（Leviathan）与「当爱不见了」（Loveless）的俄罗斯导演睽违9年来的首部新作，以2022年俄罗斯入侵乌克兰为背景。 影片讲述一名冷酷无情的商人，他在面临婚姻危机的同时，还必须应对地方官员要求，要他指名哪些员工可以被徵召入伍。 他在颁奖典礼后的记者会上向媒体表示：「要我承认俄罗斯在乌克兰的所作所为，简直令我痛苦至极。我可以坦白告诉大家，我感到很羞愧。」

目前流亡法国的安德烈萨金塞夫本周向法新社表示，他并不指望他的电影能在祖国上映，但许多俄罗斯人将透过盗版影音或使用VPN来观看。