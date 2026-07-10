埃及与卡达呼吁美伊重启谈判 川普：停火已经结束

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社开罗10日电） 埃及外交部指出，埃及与卡达外交部长今天共同呼吁美国与伊朗恢复谈判；与此同时，美国总统川普表示，美伊之间停火已经结束。

埃及外交部声明指出，埃及外长阿布德拉提（Badr Abdelatty）与卡达总理兼外长穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）进行电话会谈，「敦促各方优先采取外交与对话方式，并重返谈判桌」。

声明指出，两人呼吁「落实美国与伊朗签署的谅解备忘录，作为达成最终协议的前奏，以缓和局势并提升区域安全与稳定」。

卡达外交部也声明表示，穆罕默德强调「各方都必须致力于对话与外交」，并应落实美伊谅解备忘录中已达成的共识，包括「确保荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的航行自由」，维护地区安全与稳定。

川普今天则在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文指出，伊朗已要求美国继续谈判。

川普说：「我们同意这么做，但美国已经毫不含糊地告知他们，停火已经结束！」

美伊双方本周多次交火。伊朗锁定商业船只发动攻击后，美国展开报复性空袭，而伊朗也使用无人机与飞弹攻击美国在中东各国的资产。

由于中东局势再度升温，媒体报导，担任调解方的卡达代表团今天抵达伊朗，展开会谈。（编译：徐睿承）