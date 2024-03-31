埃及媒体：以色列与哈玛斯将重启停火谈判

2 分钟

（法新社开罗30日电） 埃及「开罗新闻电视」（Al Qahera News TV）今天引述安全人员消息来源报导，以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯明天将在埃及开罗重启停火谈判，这是停止加萨走廊持续将近6个月战火的最新尝试。

根据报导，以色列明天将派遣代表团前往开罗（Cairo），哈玛斯（Hamas）官员则说，他们会先等待开罗斡旋人员与以色列的谈判结果。

在卡达和埃及斡旋下，交战双方加紧谈判，盼藉由以色列暂停进攻6周，换取仍被哈玛斯扣押在加萨的130名人质中的40人获释。

哈玛斯寻求利用一切可能的协议来停止战火，并让以色列撤军。而以色列则已排除这项可能性，说他们终究会瓦解哈玛斯的政治和军事力。

哈玛斯同时希望，在战争最初阶段逃离加萨市（Gaza City）和周遭地区的巴勒斯坦人能获准返家。然而，以色列官员表示，以方仅愿意就「部分」流离失所民众回乡进行讨论。

根据以色列统计，哈玛斯武装分子突破边境，袭击以色列南部社区，造成1200人死亡，并绑架253名人质。

加萨卫生当局说，自10月7日以来，已有超过3万2000名巴勒斯坦人，在以色列对加萨走廊的军事攻击中丧命。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）