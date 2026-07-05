埃及掘出2000年地中海古墓 内含金饰与花岗岩棺

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（法新社开罗5日电） 埃及观光与文物部表示，考古学家在地中海沿岸挖掘出一批距今将近2000年的古墓，并在西部沙漠中发现一座拜占庭时期规划完善的城市遗址。

埃及观光与文物部在声明中指出，这项沿海的重大发现位于亚力山卓（Alexandria）以西约100公里的马里纳阿拉敏（Marina El-Alamein），考古团队近期挖掘工作发现18座希腊罗马时期古墓。 考古人员发现数个墓室仍保留原始石制封门石板；此外，现场还掘出一具长约2.5公尺的花岗岩石棺，棺盖依旧完整无缺，显示这些坟墓已封存将近2000年。

在墓室内，考古学家发现人类遗骸，身旁还散落着陶器、双耳瓶以及其他陪葬品。 其中最引人注目的，莫过于在几具骸骨中发现的24件黄金陪葬品，这种丧葬习俗与对来世的信仰有关。 该遗址被认为对应于古城莱卡斯皮斯（Leukaspis），这是一座地中海港口城市，曾在希腊化时期至拜占庭时期之间繁荣发展。 埃及观光与文物部表示，最新发现使马里纳阿拉敏已知墓葬总数达到44座。该遗址最早于1986年在施工期间被发现。 另一方面，埃及观光与古迹部昨天表示，在西部沙漠的达克拉绿洲（Dakhla Oasis），考古学家于艾因萨比勒（Ain al-Sabil）发现一处拜占庭时期聚落遗址，年代可追溯至约西元4世纪。

这座城市由泥砖建成，拥有规划完善的街道网格、公共广场、住宅建筑、一座巴西利卡式（长方形廊柱）教堂以及防御性结构，显示出沙漠内陆曾存在一个有组织的城市社群。