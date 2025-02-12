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埃及称将提全面计画 助重建加萨走廊

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（法新社开罗11日电） 埃及外交部今天说，埃及打算就重建加萨走廊（Gaza Strip）愿景提出「全面性」计画，确保巴勒斯坦人仍留在他们的土地上。

美国总统川普先前提议美国「接管」加萨，引发争议。川普昨天扬言，如果埃及和约旦拒绝按他的计画收容巴勒斯坦人，他可能将停止提供援助。

埃及外交部今天说，埃及希望与川普政府就此事合作，目标是让巴勒斯坦人安居乐业。

埃及外交部说，埃及计划将「以明确果决的方式」重建加萨，「确保巴勒斯坦人留在他们的土地上，并符合这些人民的合法正当权利」。

约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天在华府与川普会面时说，埃及将提出计画供阿拉伯国家领袖在之后的会谈讨论。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天敦促「在不迫使巴勒斯坦人流离失所的情况下」重建加萨。塞西上月曾与川普互邀国是访问，时程尚未排定。

塞西与丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）通话时「强调有必要开始重建加萨走廊」，而且是在「不迫使巴勒斯坦人流离失所的情况下」重建，同时确保他们在自己土地上生活的权利。

根据塞西办公室声明，塞西也说，巴勒斯坦建国是实现区域持久和平的唯一保证。

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