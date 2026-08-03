埃及苏伊士附近地震规模5.6 当局启动应变计画

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（法新社开罗3日电） 埃及东部港市苏伊士（Suez）附近今天凌晨发生规模5.6地震，促使当局启动应变计画，目前已传出一人受伤及零星灾情。这个位于非洲东北部的国家不常发生强烈地震。

这起地震为大片区域带来明显震感，法新社记者在首都开罗被震醒，而且远至埃及边境靠近加萨走廊（Gaza Strip）的阿里什（El-Arish）也有感觉。

根据埃及国家天文与地球物理研究所（National Research Institute of Astronomy and Geophysics），地震发生时间为凌晨3时（格林威治标准时间0时），震央位于苏伊士市以北约40公里处，之后发生5次余震。

该研究所将规模由稍早的5.2上修至5.6；美国地质调查所（USGS）则测定这次浅层地震的规模为5.0，将之前的估计规模略为下修。

埃及卫生部长贾法（Khaled Abdel Ghaffar）已下令全国启动紧急应变计画，并指示救护单位进入「最高戒备层级」。

当局表示，开罗北部有3户人家撤离一栋倒塌建筑物。

埃及红新月会（Egyptian Red Crescent）也接获震央附近另一起阳台倒塌的通报，并呼吁民众远离年久失修的建筑物。这类房舍在许多埃及工人阶级社区很常见。

卫生部目前仅记录到一人受伤。

埃及不常发生强烈地震，该国现代史上造成最多人死亡的地震发生于1992年10月，当年规模5.8的地震撼动首都，造成超过500人死亡、数以千计的人流离失所。