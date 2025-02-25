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基石XL输油管计画曾遭拜登撤销 川普吁即刻重启

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天呼吁重启备受争议的「基石XL」（Keystone XL）输油管建设计画。先前这项计画曾遭环保人士反对，其建造许可还遭前总统拜登撤销。

「基石XL」输油管计画于2008年首次提出。2021年1月，拜登就任总统首日就透过行政命令正式撤销这项计画的建设许可证，彻底扭转川普第1个总统任期内的方针。

基石XL计画获得加拿大的长期支持，但遭到环保人士和原住民团体的反对。他们在华府、渥太华（Ottawa）和其他受影响地区举办多场集会活动以表达反对。

加拿大监管机构于2010年批准该计画，但2015年时任美国总统欧巴马（Barack Obama）因环境考量中止计画。2017年，川普首度入主白宫后开始推动计画，之后拜登又于2021年正式撤销。

川普在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文表示：「被无能拜登政府恶意抛弃的基石XL输油管线公司应该重返美国，并完成这项计画，现在就开始进行！」

负责建造输油管线的加拿大TC能源（TC Energy）曾称，向邻国加拿大进口大量石油，将有助美国减少对敌对国家石油供应的依赖。

这条长1950公里的输油管线目前已部分完工，每天最多可从加拿大亚伯达省（Alberta）的油砂矿区运送83万桶原油到美国内布拉斯加州（Nebraska），然后再经过既有系统运送到德州沿岸的炼油厂。（译者：纪锦玲）

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