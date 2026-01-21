基辅市长：俄攻击能源设施后 本月约60万人逃离

（法新社基辅20日电） 乌克兰基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）今天告诉法新社，本月稍早俄罗斯攻击重要能源设施后，他呼吁市民暂时撤离，至今已有50多万人离开这座乌克兰首都。

克里契科受访期间，基辅空袭警报再度响起。他表示，在1月9日俄罗斯无人机与飞弹密集攻击，导致全市多个地区断电、停水与暖气中断，且气温骤降至摄氏零下20度后，约有60万人听从他的呼吁离开。

克里契科告诉法新社：「不是每个人都有机会离开这座城市，但目前人口确实已经减少。」他指出，约60万人已从这座原本拥有约360万人口的首都撤离。

他说：「气温接近零下20度，（俄罗斯总统）普丁（Vladimir Putin）正利用这一点来瓦解抵抗、让所有人陷入沮丧，并在社会中制造紧张。」

他再次呼吁，有其他住所可去的市民暂时离开，以减轻能源网络的负担。

1月9日，俄罗斯发动数百架无人机与飞弹的密集攻击，导致基辅一半的住宅建筑，也就是约6000栋失去暖气。

此后，莫斯科部队又发动数次大规模攻击，包括就在访谈前数小时的一次夜间攻击，再度使基辅数十万人失去电力、暖气与供水。

俄罗斯军队2022年开始系统性攻击乌克兰能源设施以来，长时间停电已成常态。

但部分居民表示，现在他们每天仅有一到两小时有电可用，甚至完全没有电力。

●「为了生存而战」

法新社记者在基辅目睹，由于停电，许多商店与餐厅关闭，交通号志失灵，市内部分地区夜间公共照明全面关闭。

克里契科说：「你可以想像，如果家里没有电、没有水，就无法洗澡，暖气也不热。情况非常危急。」

他表示：「我们正在为生存而战，也在努力为民众提供服务──供暖、供水与电力。」