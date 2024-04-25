基辅暂停境外役男领事服务 引发不满

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（法新社华沙24日电） 数以百计乌克兰人今天聚集在波兰华沙一间已关闭的护照办事处前，这些人对基辅暂停为役男提供领事服务感到愤怒，他们恐因拿不到新护照而被迫返回乌克兰，当局希望藉此增加对俄战争的部队人数。

乌克兰当局昨天表示，乌国「暂时」阻止18岁至60岁男子获得领事服务。外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在社群媒体上发文说：「留在国外并不能免除公民对祖国的责任。」

乌军正坚守阵地对抗俄罗斯的攻击，基辅当局暂停提供护照相关服务一事，被视为努力加强部队的一环。

波兰境内有数十万乌克兰人，他们有的是俄乌冲突下的难民，有的在俄罗斯入侵乌克兰时，就已居住在波兰。有些人自认遭到不公平地针对，而甚感不满。

38岁的卡车司机马克西姆（Maksym）说：「这是一场针对逃兵的斗争。」马克西姆和数十人前来护照办事处，盼能取得之前申请的新护照，却未能如愿。他表示：「我们没有被问到出国的理由…我是合法出国，为什么会变成逃兵？」

不过，向华沙乌克兰籍居民发放护照的办事处将此事归咎于「技术问题」，而不是基辅当局的新指令。

由于整个早上聚集的人群不断增加，护照办事处找来波兰警方，以防出事。警察与排队的人们交谈，但没有出手干预。

乌克兰外交部昨天表示，服务暂停仅适用于新护照申请，在此之前提交的任何申请都不会受到影响。