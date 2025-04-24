基辅遭遇大规模飞弹攻击 至少9死63伤

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（法新社基辅24日电） 乌克兰国家紧急情况服务局表示，基辅今天凌晨遭遇「大规模」飞弹攻击，至少9人丧命、60多人受伤；这是俄乌战争爆发3年多来，基辅所遭遇的最致命攻击之一。

乌克兰当局发布飞弹攻击警报，记者听见首都基辅（Kyiv）各地传来爆炸声。

乌克兰国家紧急情况服务局在通讯软体Telegram表示，「俄罗斯对基辅发动大规模联合攻击」，同时更新伤亡人数。

根据初步统计数据，有9人在攻击中丧命、63人受伤。在42名住院的伤者中，有6人是儿童。

基辅有多个地区传出碎片掉落与火灾，所幸火势已扑灭。

国家紧急情况服务局说，多栋民宅大楼也在攻击中受损。「当局正在搜寻被埋在瓦砾堆下的人。」

空袭警报响起后，法新社记者目睹十几名居民聚集在一栋住宅大楼地下室的防空避难处。基辅上一次遭遇飞弹攻击是在4月初，当时至少有3人受伤。

自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，基辅一直是零星攻击的目标。

乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）市长泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，今天凌晨遭遇7枚飞弹攻击，随后补充说，这是哈尔科夫「一夜之间第2次遭受巡弋飞弹袭击」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）说，俄罗斯「正在以飞弹与无人机」攻击基辅、哈尔科夫和其他城市。

叶尔马克说：「（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）展现出的只有杀戮欲望」，「针对平民的攻击必须停止」。（译者：屈享平/核稿：刘文瑜）