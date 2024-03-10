基辅：俄国35架无人机遭击落 飞弹造成乌东3死

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（法新社基辅10日电） 基辅当局今天表示，已在乌克兰各地击落35架俄罗斯无人机，俄国部队对乌克兰东部城镇的袭击造成至少3人死亡，而俄军袭击米尔诺格勒（Myrnograd）一栋住宅另导致十多人受伤。

乌克兰称，俄国向乌克兰中部和南部地区派出无人机，并对东部哈尔科夫州（Kharkiv）和顿内茨克州（Donetsk）发射飞弹。

乌国空军在社群媒体写道：「已在作战行动中击落35架『见证者』（Shahed）无人机。」

乌国空军提到，这些无人机在中部基辅州（Kyiv）、文尼察州（Vinnytsia）、切尔卡瑟州（Cherkasy）、第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）和南部敖德萨州（Odesa）、赫松州（Kherson）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）上空被击落。

在陷入困境的顿内茨克州，官员表示，俄国飞弹击中城镇米尔诺格勒。

顿内茨克州长菲拉什金（Vadym Filashkin）在社群媒体表示：「俄国人以3枚S-300飞弹袭击米尔诺格勒。」

并在稍晚写道：「在米尔诺格勒，飞弹攻击的受害者已增至12人。今天对顿内茨克州的轰炸造成3人死亡。」