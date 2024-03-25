基辅：击落俄罗斯2枚弹道飞弹 残骸砸中2栋建筑酿10伤

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（法新社基辅25日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯今天上午发射飞弹攻击乌国首都基辅（Kyiv），2枚飞弹遭到击落，飞弹残骸散落造成基辅市中心一栋3层楼房严重受损，市区另外三处亦被波及。

路透社报导，基辅传出一连串爆炸声，路透社记者看见基辅东部地区冒出一阵浓烟。

基辅市军政机关在社群媒体平台Telegram发文说：「在（基辅中部）的佩乔尔斯克区（Pechersk），1栋多层楼非住宅建筑受损」。在稍早的声明中，声称这是一处民宅。

飞弹残骸并且散落在该市索洛米扬卡区（Solomyansky）、霍洛西伊夫区（Holosiivskyi）以及第聂伯罗区（Dnipro）。

美国驻乌克兰大使布林克（Bridget Brink）表示，俄罗斯已利用极音速飞弹攻击基辅。

她在社群媒体发文说：「俄罗斯今天上午再度发射极音速飞弹攻击乌克兰，基辅传出巨大爆炸声。」

俄国对基辅发动这波飞弹攻击，造成9人受伤，包含一名10多岁少女，均已送至医院治疗。飞弹碎片至少砸中市中心2栋建筑。另据路透社报导，至少有10人受伤。

基辅在当地时间上午10时30分传出数次爆炸声和空袭警报，官员呼吁民众避难。

基辅市军政机关首长波普柯（Sergiy Popko）表示，表示，俄罗斯从之前兼并的克里米亚半岛发射2枚弹道飞弹，这是俄国5日内第3度空袭基辅。

他强调说，2枚弹道飞弹均被乌军击落，飞弹残骸散落在基辅几个地区，损及2栋建筑物。