塑胶为患水上漂 马尼拉大举部署巡水员清垃圾

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（法新社马尼拉28日电） 在菲律宾首都马尼拉，纳尔瓦斯（Ronnel Narvas）涉水穿过散发恶臭的一条河流支流，用长柄网舀起被弃置河中的塑胶饮料瓶、购物袋和手掌大小的小包装袋。

30岁的纳尔瓦斯是政府雇用的1000多名巡水员之一，负责清理每年都有数公吨垃圾流入的市内各条水道。

纳尔瓦斯告诉法新社：「很挫折，因为不管怎么用力清，都清不完。」

「但我们得坚持下去…至少我们正在减少垃圾，而不是让垃圾愈积愈多。」

菲律宾塑胶垃圾问题日益严重，要怪清运垃圾服务不足、缺乏处理和回收设施以及极度贫穷。

环境部门数据显示，菲律宾每天产生约6万1000公吨垃圾，其中塑胶垃圾量占24%。

荷兰非营利组织「海洋洁净基金会」（The Ocean Cleanup）2021年研究发现，菲律宾是最终进入海洋的塑胶垃圾的最大来源，而流经马尼拉市并流入马尼拉湾（Manila Bay）的巴石河（Pasig River），是世界上「污染最严重」的河流。

这些垃圾里面，有很多是小包装袋等一次性塑胶，菲国环境部长悠罗-罗伊萨加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）上月表示：「下雨的时候，我们可以说是在塑胶里游走。」

小包装袋在菲律宾很受欢迎，因为许多人无力购买大包装的家庭用品。