塔利班外交进展 亲西方英挪使馆关闭、出席气候峰会

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎12日电） 随着西方寻求对阿富汗伊斯兰主义统治者塔利班采取更务实的态度，忠于亲西方当局的阿富汗驻英国和挪威大使馆，今年秋天悄悄关闭。

阿富汗亲西方当局2021年被塔利班驱逐。

阿富汗驻伦敦大使馆9月27日关闭，驻奥斯陆大使馆9月12日关闭。

两间使馆都由忠于阿富汗前当局的人员管理，前当局在2021年8月塔利班的闪电攻势中被逐出喀布尔，那被视为西方最大的军事挫败之一。

现在，塔利班高官甚至出席了昨天揭幕的第29届联合国气候变化纲要公约缔约方大会（COP29），在亚塞拜然巴库，和世界领袖以及西方高级官员一同与会。

分析家表示，这些措施代表对阿富汗政治现状的接受，以及在移民、打击毒品和安全等议题上与阿富汗统治者合作的必要性。

伦敦和奥斯陆大使馆在塔利班接管后继续执行业务，以阿富汗国家名义发放签证并执行其他领事工作。

但今年夏天，塔利班政府宣布「不再为」此类护照和签证「负责」，还说已切断与这些大使馆的所有关系。

9月中，塔利班政府外交部长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）指责这些使馆贪腐，抬高价格发放「假文件」，法新社联系的几位使馆官员都否认了这些指控。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）