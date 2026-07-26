塞内加尔总统费伊宣布成立新政党 与前总理彻底决裂

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（法新社达卡25日电） 塞内加尔总统费伊（Bassirou Diomaye Faye）今天宣布成立新政党「基拉伊」（Kiiraay），并与昔日导师、前总理桑可（Ousmane Sonko）彻底决裂。

法新社报导，桑可领导泛非主义政党「爱国者党」（Pastef），费伊过去也是该党成员。2024年该党在总统大选中获胜，并将费伊推上总统大位，费伊就任后随即任命桑可为总理。

之后，两人因在如何处理塞内加尔庞大的公共债务及其他政策问题上存在分歧，关系最终恶化，费伊于今年5月22日解除桑可的总理职务。

桑可的盟友随即推举他出任国民议会议长。他目前仍是爱国者党领袖，该党在165席的国会中掌握130席。

费伊今天在首都达卡（Dakar）一场挤满支持者的集会上宣布成立「基拉伊」新政党。这个名称在沃洛夫语（Wolof）中意为「保护」或「盾牌」。

费伊表示，基拉伊党以「共和、伦理、透明、兄弟情谊与工作」为核心价值，并以「共和国爱国者」为口号。

费伊还在基拉伊党成立大会上表示，「基拉伊党是这个国家的多数党」，并宣布多名市长、地方派系领袖及其他社会知名人士加入该党。

尽管基拉伊党尚未在选举中证明自身实力，但近期已有多名爱国者党官员及支持者宣布退党，转而加入总统阵营。

费伊的公关团队表示，新政党将在塞内加尔夏季雨季结束后举行党代表大会。