墨西哥为世界杯提前结束学年度 引发反弹

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（法新社墨西哥市8日电） 墨西哥当局今天宣布，为因应即将举办的世界杯足球赛事，各级学校本学年将提早一个多月结束，引发广泛反弹。

教育部长德拉加多（Mario Delgado）表示，这次提前结束学年的决定，也有部分原因是出于多个州正受热浪影响。

他在北部索诺拉州（Sonora）一场活动上说：「我们将在6月5日结束本学年，因为许多州已经出现高温，同时还有世界杯的因素。」

不过他也指出，当局正考虑相对将目前订于8月31日的下学年度开学时间提前。

本届世界杯赛事由墨西哥、美国和加拿大共同主办，将于6月11日开打，届时墨西哥队将在主场墨西哥市（Mexico City）对上南非。

德拉加多7日首次宣布这项决定时，总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）表示这还停留在「研议」阶段。

她在每日新闻发布会上说：「目前还没有最终确定的行事历。让孩子们不至于缺课也很重要。」

然而相关消息仍令家长错愕，因这可能意味他们需要在暑假期间多找、并额外负担原本没顾及到的托育安排。

公共政策智库墨西哥评估（Mexico Evalua）警告：「提前结束学年将使超过2340万名学生受影响，进一步压缩学习时间，让现有教育落后和不平等情况雪上加霜。」

墨西哥企业联合会（Coparmex）称相关拟议「过于草率」，并警告可能干扰家庭作息，连带影响劳动状况。

在野党执政的西部哈里斯科州（Jalisco）官员则表示不会配合相关决策，将按原定计画持续上课至6月30日。位于该州的瓜达拉哈拉（Guadalajara）因将举行世界杯赛事，届时仅在赛事期间的4天停课，以因应活动带来的「后勤需求」。