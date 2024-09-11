墨西哥争议司改案参院通过 全国法官将以民选产生

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（法新社墨西哥市11日电） 墨西哥参议院今天通过全国法官须经普选产生的全面性司法改革。批评人士担心，此一影响深远变革恐威胁法治，并伤害投资、破坏「美国-墨西哥-加拿大协定」而危害经济。

改革案获参议员以86票赞成、41票反对而通过。

即将卸任的墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）力推这项改革，批评现行司法制度只为政治和经济精英的利益服务。

这项改革激发论战，引起大规模示威、外交关系紧张和投资人不安。

示威者昨天闯入参议院、进到议场内呼喊「司法不会倒下」，议长诺罗纳（Gerardo Fernandez Norona）宣布休会。议员被迫改到旧参议院大楼继续辩论。外头的示威者则高喊「参议员先生，阻止独裁者」。

罗培兹欧布拉多希望法案能于他10月1日交棒给紧密盟友薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）之前过关。他表示，抗议者保护的是政治精英的利益。

左翼领袖罗培兹欧布拉多在记者会中表示：「那些反对这项改革的人，最担心的就是他们会失去特权，因为司法制度是为权贵服务、为白领犯罪服务。」

最高法院首席大法官皮尼亚（Norma Pina）罕见地公开警告指出，在强大的贩毒集团经常以贿赂或恐吓手段影响官员的国家里，民选法官可能对罪犯施加的压力更无法招架。她在8日发布的影片中说：「摧毁司法体系无法向前走。」

尽管罗培兹欧布拉多表示毫无法律基础，皮尼亚上周指出，最高法院将讨论是否拥有停止这项改革的管辖权。