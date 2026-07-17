墨西哥传记者遭枪击遇害

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（法新社墨西哥普艾布拉16日电） 墨西哥中部的普艾布拉州（Puebla）政府表示，一位专门报导安全议题的记者今天遭到飞车枪击身亡。

记者权益倡议团体「第19条」（Article 19）表示，马蒂内兹（Josue Martinez）是关注当地治安及重大议题的媒体「圣马丁德克斯梅鲁康新闻」（Noticias San Martin Texmelucan）的负责人。第19条呼吁对马蒂内兹之死展开调查，并且怀疑他的工作是犯案动机。

普艾布拉州政府谴责这起谋杀案，呼吁检方启动调查，追究凶手的责任。

根据当地媒体报导，马蒂内兹在住家附近被共乘一台摩托车的两名杀手枪击身亡。当时距离马蒂内兹不远的儿子打电话报警。

有人以「美洲豹」（The Jaguar）称呼律师出身、后来转战新闻界的马蒂内兹。

当地另一位媒体负责人、记者古兹曼（Roxana Guzman）6月中旬在自宅遭到绑架，遗体于7月初在东部韦拉克鲁斯州（Veracruz）被人发现。该州已经发生多起针对记者的犯罪。

根据无国界记者组织（Reporters Without Borders），自从1994年以来，墨西哥已经有超过150名媒体专业人士遭到杀害，被认为是全球对新闻工作者而言最危险的国家之一。