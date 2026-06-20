墨西哥发现早于西班牙殖民前遗迹 特徵前所未见

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（法新社墨西哥科特佩20日电） 墨西哥考古学家在东部的韦拉克鲁斯州（Veracruz）发掘出一处古文明遗址，遗址不仅带有马雅文化色彩，更具备「前所未见」的独特特徵。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）19日在例行记者会称这项发现意义重大，表示政府将拨款用于遗址的考古调查与修复工作。

遗址包含一座圆形石造平台，在墨西哥该区域过去的考古纪录中从未出现过。

墨西哥国家人类学暨历史局（INAH）表示，研究人员还发现一块巨型石雕，上面刻有人物外观，似具有马雅人特徵。

INAH考古学家、同时也是科特佩镇（Coatepec）附近「老营地」（Campo Viejo）遗址负责人之一的艾斯皮诺萨（Lino Espinoza Garcia）说：「这是独一无二、史无前例的重大发现。」

这处遗迹可追溯至西元200至600年的「初始古典期」（Early Classic period），除上述圆形石块外，还包含一座由石板与石灰岩砌成、表面饰有几近正方形线条与图案的平台。

INAH在声明中指出，这类建筑特徵过去从未在墨西哥该地区被记录过。

另一位遗址负责人、考古学家巴斯克斯（Alberto Vazquez）也指出，这座建筑的「结构非常特殊」。

他说：「到目前为止，我们还找不到任何与其他（古老）遗址相关联的纪录。」

这块巨型石雕高1.88公尺，最宽处达1.47公尺，最窄处则为68公分。

专家分析，石雕上描绘的是一幅具有象徵意义的祭祀或神话场景。

艾斯皮诺萨详细说明：「画面中有两个角色正在祈求着什么，他们端着碗，正准备承接什么东西。我们认为那是一种液体，而在当时的宗教语境下，那显然是『神圣之水』。」

他推测，这幅图像可能反映该地区当年正遭遇严重旱情，这也解释为何画面中会有两名统治阶层的菁英（其中一人带有马雅特徵），正虔诚接受神明赐予的甘露。