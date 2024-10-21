墨西哥司法单位：人权神父培瑞斯遭枪击身亡

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（法新社杜克拉古蒂瑞兹20日电） 墨西哥地方当局表示，着名的人权运动家培瑞斯（Marcelo Perez）神父今天在奇亚帕斯州（Chiapas）东南部遭到枪杀。

培瑞斯致力人权工作获得国际组织认可，同时也是谴责当地猖獗贩毒活动的主要人物。

墨西哥检察官办公室在声明中指出，培瑞斯行完弥撒返回位于圣克里斯托巴（San Cristobal de las Casas）的教区时，两名骑机车男子朝他的车子开枪。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在一份简短声明中表示，政府已对此事展开调查，并正与天主教当局联系。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）驻墨西哥办事处谴责杀害这名原住民神父的行为，并呼吁进行「彻底」调查。

联合国人权事务高级专员公署驻墨西哥办事处表示：「一些国家与国际组织曾公开警告，针对（培瑞斯）的威胁、攻击与犯罪行为愈来愈多。近年来，由于他为正义和原住民权利所做的不懈努力，这种情况更形恶化。」

当地教区主教马蒂内兹（Rodrigo Aguilar Martinez）对这起谋杀案深感惋惜，并表示教会将继续寻求「真理与正义的和平」。

耶稣会会士说：「这个地区不仅有谋杀，同时还会遭犯罪集团强行招募、绑架、威胁和掠夺其自然资源。」

奇亚帕斯州近年暴力事件层出不穷。官方数据显示，从 今年1月到8月，当地约有500起谋杀案的纪录，高于去年同期的309起。