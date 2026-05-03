墨西哥州长罗查莫亚遭美控贩运毒品 暂时离职以利调查

afp_tickers

3 分钟

（法新社墨西哥市2日电） 墨西哥1名州长遭美国指控与贩毒集团勾结，他昨天向议会表示将暂时离职配合调查。

墨西哥西纳罗亚（Sinaloa）州长罗查莫亚（Ruben Rocha Moya）昨天于YouTube表示：「我向西纳罗亚州民宣告，我今天已向州议会提交申请，请求暂时离开州长职位。」罗查莫亚以及另外9人，本周同遭美国司法部起诉，他被控与恶名昭彰的墨西哥毒枭「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）合作，向美国运送「大量」毒品。

罗查莫亚是墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）所属左倾政党「国家复兴运动党」（Morena）党员，他斥责这些指控「虚假且恶意」。

罗查莫亚与前左翼总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）关系密切，他是自2021年起担任墨西哥西北的西纳罗亚州长。

同时遭美国司法部点名的西纳罗亚州首府古里亚坎（Culiacan）市长贾梅兹（Juan de Dios Gamez）也宣布将下台。

两人离职后不再享有豁免权，将成为司法调查对象。

两人宣布离职前，薛恩鲍姆曾要求美国提出「确切且无可辩驳的」证据。

薛恩鲍姆指出，这是美国首次公开对墨西哥现任州长或其他高层官员提出毒品走私指控。

这起事件震惊各界，本已紧张的墨美外交关系更形恶化。先前，2名据称是中央情报局（CIA）干员在缉毒行动中身亡。

「西纳罗亚集团」是遭川普政府列为外国恐怖组织的6个墨西哥贩毒集团之一。

华府长期对薛恩鲍姆施压要求介入打击贩毒集团行动，包括允许无人机攻击或让美国军事人员进驻。