墨西哥庇护葛拉斯 厄瓜多状告国际法院

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（法新社基多29日电） 厄瓜多今天向国际法院控诉墨西哥，指称墨西哥庇护该国前副总统葛拉斯（Jorge Glas）违背国际义务。厄瓜多先前突袭墨西哥大使馆，带走使馆内因贪污而遭通缉的葛拉斯。

厄瓜多外交部在声明中表示， 厄瓜多今天向位在海牙的国际法院（ICJ）提起诉讼，指控墨西哥驻基多大使馆提供葛拉斯庇护「违背一连串国际义务」。

厄瓜多安全部队4月5日冲进位于厄瓜多首都基多（Quito）的墨西哥大使馆逮捕葛拉斯，葛拉斯因2013年至2017年任职期间涉入贪腐而遭通缉。 厄瓜多这次罕见地入侵墨西哥外交领土，引发国际社会强烈抗议，也导致墨西哥与厄瓜多断交，并将其外交官撤回。

墨西哥已在国际法院控诉厄瓜多，表示希望暂停厄瓜多的联合国会员资格。

国际法院关于此案的听证会定于明天举行，两国都将阐述自己的观点。

根据国际法院声明，厄瓜多在新提出的文件中辩称，墨西哥非法利用其驻基多大使馆「保护葛拉斯先生免于厄瓜多刑法之执行」。

厄瓜多也辩称，墨西哥非法予以葛拉斯政治庇护已干预其内政。

拉丁美洲一些国家、西班牙、欧盟、美国和联合国秘书长均谴责这起入侵大使馆抓人的事件，称其违反1961 年指导外交关系的「维也纳公约」（Vienna Convention）。

但是厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）辩称，要拘捕葛拉斯就必须突袭大使馆，因为葛拉斯有可能潜逃。