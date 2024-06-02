墨西哥总统大选前夕 两市镇受暴力滋扰暂停投票作业

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（法新社墨西哥杜克拉古蒂瑞兹1日电） 就在墨西哥总统选举投票前一天，选举委员会表示，由于暴力事件激增，墨西哥南部潘特略（Pantelho）和奇科穆塞洛（Chicomuselo）两市镇的投票作业暂停。

墨西哥深受毒枭集团暴力滋扰，这个选举季特别血腥，国内至少有25名政治候选人遇害。

明天选举投票日，当局将部署约2万7000名士兵和国民兵加强安全。即将卸任的总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）矢言，国人将能够平静、安全且毫无恐惧地去投票。

不过，当地选举委员会今天表示，由于暴力事件发生，城镇无力维持秩序，在奇亚帕斯州（Chiapas）的潘特略和奇科穆塞洛两市镇无法设立投票所。

选举委员会表示，5月31日有身分不明的人在奇科穆塞洛的设施中焚烧选举文件。有两个毒枭集团在此地争夺地盘，负责选务工作的官员也受到威胁。5月中旬，奇科穆塞洛发现了11具尸首。

在潘特略，选举当局表示，据信武装帮派成员一再出没，官方无法训练投票所工作人员作业。

墨国明天选举总统，有数以百万计公民预料将投票选出第一位女性总统，若果真如此，这将是墨国政治的分水岭。

墨西哥市前市长、科学家出身的执政党候选人薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在选举前几天的民意调查中，以两位数的百分点领先主要对手反对党的加维斯（Xochitl Galvez）。

当局表示，中部莫瑞洛斯州（Morelos）的一名市长候选人5月28日被谋杀，另一名市长候选人在西部哈里斯科州（Jalisco）中枪受伤。（译者：纪锦玲）