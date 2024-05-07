墨西哥总统大选 收容人监所内提前投票

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（法新社墨西哥市6日电） 墨西哥总统大选将于6月2日登场，等待审理或判决的收容人今天提前开始在监所内投票。这对拉丁美洲国家墨西哥来说，是一项前所未有的措施。

首都墨西哥市（Mexico City）一座男子监所的礼堂桌子上设置了投票箱，投票箱醒目地印着「保障投票自由和秘密投票」。

拇指上的不褪墨水代表着他们提早参与即将在6月2日举行的选举，这次选举有望选出墨西哥首位女性总统。

其中一名碍于法规而无法透露身分的收容人表示：「我们只希望他们（指候选人）言出必行，这比什么都重要。如此一来，我们和家人的处境就能得到改善。」。

这名24岁的收容人是3万多名遭预防性羁押的被告之一，今年首次获准在监所里投票。

除了投票选出下任总统，他还为墨西哥市市长、地方和国会议员以及一名地方首长投票。

这名收容人告诉获邀观看投票的媒体记者：「他们带了选举资料给我们看，我们看了辩论之类的，这些都可以当作我们投票的依据。」

在这座墨西哥市北部的男子监所，1862名收容人中有354人获准投票，原因是选举特别法庭2019年裁定，尚未被判刑的收容人有权投票。

墨西哥国家选举机构（National Electoral Institute）官员佛罗雷斯（Maria Luisa Flores）表示：「对我来说，最重要的讯息是告诉他们，作为一个选举机构，我们承认他们拥有的权利。」

佛罗雷斯说投票将在282座监所举行：「这是个历史性的早晨，不只是在墨西哥市，对整个国家来说也是如此。」

政府当局表示，全国约有3万1000名收容人符合投票条件，约占总数23万多人的13%左右。