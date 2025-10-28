墨西哥总统称争取到数周展延 川普关税威胁暂缓

（法新社墨西哥市27日电） 美国与墨西哥贸易谈判的最后期限原定于几天后到期，但墨国总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，她已向美国总统川普争取到再度延后对墨西哥加徵关税的期限。

川普先前扬言要对墨西哥输美商品加徵30%关税。

川普为美国和墨西哥设定的90天谈判期限将于本月30日截止，两国必须在期限内达成协议。美墨同为北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement）成员国。

薛恩鲍姆表示，她25日与川普通话时，两人决定「我们将再多给几周时间」，以完成针对多项贸易壁垒的谈判。华府先前已就这些壁垒问题向墨西哥提出关切。

左翼的薛恩鲍姆因为能巧妙应对川普的关税攻势，而有着「川普耳语者」（the Trump whisperer）的绰号。她在早上的例行记者会中表示，她将在「几周内」再度与川普商谈。

川普对待墨西哥的外交方式，与他对北方邻国加拿大采取的惩罚性做法形成对比。

川普25日宣布，他将对加拿大商品加徵10%的额外关税，以报复加拿大一支以已故美国领袖雷根（Ronald Reagan）为主角的反关税广告。

墨西哥经济部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）本周将前往韩国，出席亚太经济合作会议（APEC），川普预计也将与会。

墨国官员表示，厄伯拉特预计将与川普政府的官员敲定部分协议。