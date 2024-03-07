墨西哥抗议撞破总统府大门 欲为失踪悬案讨公道

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（法新社墨西哥市6日电） 墨西哥抗议民众今天以货车撞破总统府一道大门，要求为近10年前离奇失踪的43名学生伸张正义。这起案件震惊全墨西哥，至今仍是未解悬案。

电视画面显示，数十名示威民众用皮卡车冲撞总统府一处入口，当时总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）正在府内召开记者会。

画面可见，随后有少数蒙面抗议人士进入总统府，维安人员疑似使用辣椒水进行驱赶，现场才恢复平静。

总统府发言人拉米雷斯（Jesus Ramirez）说，示威民众仅闯进入口区域，并未进到主要建筑物中。

罗培兹欧布拉多指出，这起事件是「非常明确的挑衅计画」。他说：「他们希望我们用暴力回应。我们不会这么做，我们不是镇压者。」

罗培兹欧布拉多平静表示，「门会被修好，没有问题」，随后于往常时间结束记者会。

根据法新社现场记者说法，总统府有几面窗户被砸碎，外墙遭到喷漆涂鸦，包括被喷上「我们只是希望对话」等字眼。

2014年9月26日，墨西哥南部格瑞罗州（Guerrero）发生一起集体失踪案，43名师范学生搭乘巴士前往墨西哥市示威，随后失踪、下落不明。

根据调查人员说法，贪腐警察将学生拘留，并交给贩毒集团，贩毒集团误认这批学生是敌对帮派成员，然而案发经过一直存有争议。调查人员把这起暴行称作是涉及军队和其他公部门的「国家犯罪」。