墨西哥铁定选出首位女总统 女权人士却褒贬不一

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（法新社墨西哥市21日电） 墨西哥6月2日铁定会诞生史上首位女总统，在一个男性文化历史悠久的国家，女权运动者对此却看法两极。

执政党候选人薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）和在野党竞争对手加维斯（Xochitl Galvez），都在争取领导这个拉丁美洲国家的过程中援引了打破玻璃天花板的理由。

根据Oraculus公司汇整民调，目前薛恩鲍姆以56%支持度领先，加维斯则以34%紧追在后。

唯一参选男性是公民运动党（Citizens’ Movement）的阿尔瓦雷兹（Jorge Alvarez），支持度仅10%。

墨西哥女性政商成就越来越高，但在这个每天约有10名女性遇害的国家，许多女性的生活依旧黯淡。

去年，有852起凶杀案被归类为杀害女性案件，即因性别而谋杀女性的事件。

以狂热左翼观点闻名的墨西哥着名记者兼作家波尼亚托夫斯卡（Elena Poniatowska）说：「是时候让女性得到认可了。」

现年91岁、法国出生的波尼亚托夫斯卡有信心薛恩鲍姆会胜出，她在墨西哥市的家中接受法新社采访时表示，总统府中有位女性，是「一个不断进步的国家必然的结果」。

波尼亚托夫斯卡长期支持即将卸任的左翼总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。

2013年赢得西班牙文领域知名文学奖项「塞万提斯奖」的波尼亚托夫斯卡表示，「会出现非常重大的变化」，她希望下届政府在文化议题和政策上采取更多措施，造福儿童，进而造福妇女。

相较之下，女权主义网站SemMexico管理员罗维拉（Sara Lovera）却说，她对薛恩鲍姆当总统「没什么期待」。

曾任墨西哥市市长的薛恩鲍姆称赞罗培兹欧布拉多，而罗培兹欧布拉多曾批评女权运动者是「伪女权主义者」。

虽然堕胎已经除罪并合法，但批评者指出，这是最高法院的作为，而不是罗培兹欧布拉多政府所推行。

罗维拉说：「我们不会看到任何变化，我们会继续失落，有些人认为我们在性别政治上已经失落了30年。」

女权游行常客、53岁的街头艺术家「火花」（Flor de Fuego）也说：「女性议题正夯，所以被（政党）利用了。事实上，无论哪位候选人获胜，我觉得情况都不会有太大变化。」

她说，薛恩鲍姆担任墨西哥市市长时，「我们女权主义者在游行中受到相当压制」，如果薛恩鲍姆当上总统，「谁知道女权主义圈会有什么遭遇」。

经济和法律系学生、激进女权团体「黑人集团」（Black Bloc）成员阿隆德拉（Alondra）表示，情况可能「还是一样」，针对女性的暴力不会结束。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）