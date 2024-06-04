墨西哥首位女总统才当选 地方女市长遭击毙

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（法新社墨西哥市3日电） 前墨西哥市市长薛恩鲍姆当选该国首位女总统才过1天，该国西部女市长今天即遭到枪击身亡，她被开了至少19枪，帮派杀手涉嫌犯案。

墨西哥西部米却肯州（Michoacan）政府在社群媒体X平台发文，谴责该州市镇「科蒂哈（Cotija）市长桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）遭到谋杀一事」。

墨西哥因性别暴力猖獗而分裂，薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在总统大选获得压倒性胜利才为改变带来一丝希望，就传来女市长遭谋杀的消息。

桑琪士是于2021年当选市长，根据当地媒体，她是在一条公共道路上被击毙。

当局尚未公布这起谋杀案的相关细节，但指已为逮捕凶手展开追缉行动。

桑琪士去年9月离开哈里斯科州（Jalisco）瓜达拉哈拉市（Guadalajara）一间购物中心时曾遭到绑架，3天后，联邦政府证实寻获还活着的桑琪士。

根据当地媒体那时的报导，绑匪属于势力庞大的墨西哥贩毒集团「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG），据称该集团之所以威胁桑琪士，是因她反对它接管科蒂哈市镇的警力。