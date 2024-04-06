墨西哥驻基多大使馆遭硬闯 尼加拉瓜与厄瓜多断交

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（法新社基多6日电） 尼加拉瓜当局今天宣布切断与厄瓜多的「所有外交关系」。此前厄瓜多警方闯入位于首都基多（Quito）的墨西哥大使馆，逮捕遭通缉而藏身在馆内的厄国前副总统葛拉斯。

法新社报导，尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）的政府透过声明宣布，基多采取「不寻常且应受谴责的行动」后，尼国决定「做出与厄瓜多政府断绝所有外交关系的主权决定」。

葛拉斯（Jorge Glas）于2013到2017年担任厄瓜多左翼前总统柯利亚（Rafael Correa）的副手，如今被控涉贪并遭当局通缉，他去年12月起躲进墨西哥大使馆。厄瓜多现任总统诺波亚（Daniel Noboa）的政府称此举是「非法行为」；墨国政府则表示，经过对相关情况进行「透彻分析」后，同意提供葛拉斯政治庇护。

昨晚，厄国警方闯入墨西哥大使馆逮捕葛拉斯。这起事件促使墨西哥迅速断绝与基多的外交关系，理由是「公然违反国际法与墨西哥主权」，尼加拉瓜亦随即宣布与厄国断交。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也「以最强烈的措辞」谴责基多，并向墨国总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表达「我的全力声援」。

区域内的其他数个国家，包括委内瑞拉、古巴、智利和玻利维亚，也猛烈抨击厄瓜多的举动。

洪都拉斯呼吁拉丁美洲与加勒比海国家联盟（Community of Latin American and Caribbean States）就此事紧急召开会议。