墨西哥：在贩毒集团重镇查获200公斤冰毒

afp_tickers

2 分钟

（法新社墨西哥市17日电） 面对美国总统川普日益施压要求打击毒品贸易，墨西哥当局今天宣布，在西纳罗亚州查获200公斤俗称「冰毒」的甲基安非他命，价值将近4000万美元（约新台币13亿元）。

墨西哥政府透过声明表示，当局周末于贩毒集团重镇、西北部的西纳罗亚州（Sinaloa）执行瓦解非法制毒实验室的任务时，查获前述大量毒品。

根据声明，这批被查获毒品价值将近4000万美元，同时当局也没收了1万2000公升用以制造甲基安非他命（methamphetamine）的先驱化学物质（precursor）。

墨西哥政府近几周公布一系列重大毒品破获事件，显然是为了凸显当局加强打击毒品走私贸易。

川普（Donald Trump）曾指出，致命的强效类鸦片止痛剂芬太尼（fentanyl）从墨西哥非法流入美国，是他威胁对墨国商品课徵25%关税的原因之一。

不过，墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）同意于美墨边境增派1万名国家卫队（National Guard）人员以应对走私活动后，川普暂缓课徵25%关税，将实施日期延后1个月至3月初。

墨西哥政府表示，自本月5日起加强边境部署后，已查获甲基安非他命4.9公吨、古柯硷453公斤、芬太尼55公斤及489支枪枝。