The Swiss voice in the world since 1935

声援加萨遭以军拘留　国际船队控诉被当作动物对待

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社伊斯坦堡4日电） 遭到以色列拦截拘禁的「全球坚毅船队」人员今天被遣返至伊斯坦堡，这支声援加萨的民间船队告诉媒体说，自己在押解过程中遭受暴力殴打，甚至「被当作动物一样对待」。

「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）于上月启航，试图向战火下的加萨（Gaza）运送援助物资，但遭到以色列拦截，约逾400人被拘留。以色列昨天开始陆续将他们驱逐出境。

其中，有137名来自13国的行动人士今天搭机抵达伊斯坦堡（Istanbul），包括36名土耳其公民。

来自义大利伦巴底大区的地方议员罗马诺（Paolo Romano）在伊斯坦堡机场接受法新社访问时表示：「我们遭到大批的军舰拦截，有些船只还被水炮攻击，而所有船只都被武装人员押回靠岸。」

29岁的罗马诺说：「他们强迫我们跪在地上、脸贴地板，只要有人动一下就被殴打。他们还会嘲笑、侮辱我们，并动手打人。」

「他们同时施以心理和肢体暴力。」

这支国际船队集合了45艘船，船上有政治人物、行动人士，以及瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）。

罗马诺说，以色列方面试图强迫我们承认「非法入境」以色列。

「但我们从未非法进入以色列。我们在国际水域，拥有在那里的权利。」

他指出，上岸之后所有人员随即被带往监狱拘禁，不准外出，而且连一瓶饮用水都没有。

「他们半夜开门进来，持枪大声恐吓我们，让我们害怕…我们真如动物般被对待。」

土耳其政府谴责以色列拦截人道船队是「恐怖行径」，并于2日宣布已经展开调查。（编译：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
10
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
32
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团