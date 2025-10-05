声援加萨遭以军拘留 国际船队控诉被当作动物对待

（法新社伊斯坦堡4日电） 遭到以色列拦截拘禁的「全球坚毅船队」人员今天被遣返至伊斯坦堡，这支声援加萨的民间船队告诉媒体说，自己在押解过程中遭受暴力殴打，甚至「被当作动物一样对待」。

「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）于上月启航，试图向战火下的加萨（Gaza）运送援助物资，但遭到以色列拦截，约逾400人被拘留。以色列昨天开始陆续将他们驱逐出境。

其中，有137名来自13国的行动人士今天搭机抵达伊斯坦堡（Istanbul），包括36名土耳其公民。

来自义大利伦巴底大区的地方议员罗马诺（Paolo Romano）在伊斯坦堡机场接受法新社访问时表示：「我们遭到大批的军舰拦截，有些船只还被水炮攻击，而所有船只都被武装人员押回靠岸。」

29岁的罗马诺说：「他们强迫我们跪在地上、脸贴地板，只要有人动一下就被殴打。他们还会嘲笑、侮辱我们，并动手打人。」

「他们同时施以心理和肢体暴力。」

这支国际船队集合了45艘船，船上有政治人物、行动人士，以及瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）。

罗马诺说，以色列方面试图强迫我们承认「非法入境」以色列。

「但我们从未非法进入以色列。我们在国际水域，拥有在那里的权利。」

他指出，上岸之后所有人员随即被带往监狱拘禁，不准外出，而且连一瓶饮用水都没有。

「他们半夜开门进来，持枪大声恐吓我们，让我们害怕…我们真如动物般被对待。」

土耳其政府谴责以色列拦截人道船队是「恐怖行径」，并于2日宣布已经展开调查。（编译：纪锦玲）