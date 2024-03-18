壳牌石油放缓减排步调 引环保人士愤怒

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（法新社伦敦17日电） 英国能源巨擘壳牌公司（Shell）近日宣布放缓减碳排放关键目标，虽仍维持2050年底前达成净零排放承诺，但中间一些减排期程延宕仍引起气候人士愤怒。

壳牌正大力投资再生能源，它在与年度报告一同发布的能源转型最新进展中透露相关消息。

壳牌表示，已淡化包括「碳强度」（净碳足迹）在内的气候目标。碳强度是壳牌售出每单位能源所产生排放量的衡量标准。

集团表示，新目标是到2030年底前，碳强度将相比2016年水准削减15%至20%，较先前所订的20%有所放宽。

壳牌执行长萨万（Wael Sawan）报告最新进展时说：「今天，世界必须满足不断增长的能源需求，同时应对气候变迁的急迫挑战。」

壳牌证实将到2025年底前投资100亿至150亿美元于低碳能源，并称由于「能源转型速度的不确定性」，将放弃在2035年底前将碳强度削减45%的计画，不过仍会维持2050年时达标净零排放。

环保人士抨击壳牌的新立场，认为背离2015年「巴黎气候协定」（Paris climate accord）；巴黎协定的目标是让本世纪结束前的气温增幅，相较工业化前不超过摄氏2度，力求压在1.5度以内。

集结绿色投资者的环保倡议团体Follow This称壳牌在气候目标上「走回头路」，还说壳牌在赌「巴黎气候协定将失败」。

Follow This警告，壳牌「希望尽可能长时间留在化石燃料领域」，如此不仅会加剧气候危机，从而危及全球经济，也会危及自身的未来，损人不利己。