中东冲突：美伊将在瑞士继续技术性会谈

卡塔尔和巴基斯坦表示，会谈是在“积极且富有建设性的氛围”里进行的。 Keystone-SDA

作为美伊瑞士谈判的调解方，卡塔尔和巴基斯坦于6月22日凌晨发表声明，宣布美国与伊朗结束了在瑞士举行的首轮谈判，并计划于本周在工作层面展开技术性会谈。

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调解方表示，会谈目标是在框架协议规定的60天期限内达成“最终协议”。其中包括相关国成立有关伊朗核计划和西方制裁问题的工作小组。

两国还补充，会谈是在瑞士山区度假胜地布尔根施托克(Bürgenstock)“积极且富有建设性的氛围”中进行的。调解方在X平台发布的声明写道：“会谈已取得令人鼓舞的进展，其中包括建立进一步谈判的机制。”

交战双方已建立沟通渠道，以防止霍尔木兹海峡发生误判或意外事件，旨在确保船只能够安全通过这一海峡。此外还设立了一个论坛，以监督黎巴嫩停火协议的执行情况，此前以色列军队与亲伊朗的真主党武装曾多次相互发动袭击。

据报道，围绕落实相关协议的技术性会谈将于本周继续在卢塞恩附近的布尔根施托克举行。

伊朗：黎巴嫩战争问题取得“重大进展”

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐(Abbas Aragchi)在X平台发文称，为结束黎巴嫩战争所作的努力已取得“重大进展”。他表示，监督黎巴嫩停火协议执行情况的联合论坛是检验这些协议的“第一次真正的考验”。美国针对伊朗港口实施的海上封锁已经解除，首批被冻结的伊朗资产正在解冻。而一项针对伊朗的大规模重建计划也已启动。

不过，阿拉格齐的说法目前尚无法立即得到核实。昨日夜间美国方面并未直接就首日谈判结果发表评论。

卡塔尔首相穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼(Mohammed bin Abdulrahman Al Thani)22日凌晨在X平台发布了一张照片，照片中他与美国副总统J.D.万斯(JD Vance)以及特朗普的女婿贾里德·库什纳(Jared Kushner)一同出镜。“来自卢塞恩的现场报道，工作仍在继续，”他在照片旁写道。照片中，万斯似乎正在笔记本电脑上打字。

谈判代表首次直接会晤

据多家媒体报道，双方代表团于6月21日下午在瑞士进行了首次直接会谈，持续时间超过一个小时。美国代表团由万斯率领。他此前曾表示，预计自己将于次日返回美国。

伊朗方面则由外交部长阿拉格齐领衔，议会议长穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫(Mohammed Bagher Ghalibaf)等人也以谈判代表身份参与会谈。

美国和以色列于2月底对伊朗发动战争。停火协议于4月初生效，但期间曾出现个别违反停火的情况。上周美国与伊朗签署框架协议，目标是在60天内达成全面协议，为这场战争画上句号。

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