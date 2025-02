各国为何纷纷终止跨国收养

《海牙收养公约》(即《跨国收养方面保护儿童及合作公约》,Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption)旨在维护跨国收养儿童的权益,于1995年正式生效,但迄今为止仍有许多国家未批准加入该公约,这无疑凸显了跨国收养监管方面的漏洞。瑞士已于2005年加入该公约。