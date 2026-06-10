新入境系统导致苏黎世机场入境等待时间延长

新系统导致机场边检耗时增加。 Keystone-SDA

来自美国或英国的乘客有时需要等待一小时以上方能入境瑞士。造成这种局面的原因是欧洲边境管理推出新系统。

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目前，进出申根地区的情况由新的出入境系统(Entry/Exit System, EES)记录。凡持非欧盟成员国、挪威、冰岛、列支敦士登或瑞士护照的旅客均须接受检查。

该系统在数月内逐步启用，自今年4月10日起已在申根地区全面生效。近日，欧盟内政与移民事务专员(EU Commissioner for Home Affairs and Migration)马格努斯‧布鲁纳(Magnus Brunner)在卢森堡出席申根委员会(Schengen Council)会议后向媒体透露，迄今已有9000万人完成系统录入，平均每周录入条目约200万次。

约3.8万人入境被拒，其中1000人被认定构成安全风险。奥地利认为，欧洲出入境系统对欧盟的安全“至关重要”。

申根委员会(Schengen Council) 是由欧盟成员国司法与内政部长组成的定期高级别会议机制。该机制成立于2022年，旨在定期评估申根区的整体运行情况，协调边境管控政策，并推动申根议定书与制度的改革与修正。会议主要议题包括边境安全与管理，加强外部边界保护，并统筹推进申根区数字化转型；内部边界管控；人口与签证政策等。

数据采集延迟入境程序

鉴于瑞士邻国均属于申根区，该系统在瑞士仅用于机场，并针对起飞地在申根区之外的航班。2025年10月，日内瓦机场启用该系统；一个月后，系统在苏黎世机场投入使用。

日前，苏黎世机场发言人就相关问题接受Keystone-SDA新闻社采访时表示：“由于新系统的实施，入境边检等待时间较长，这种情况可能还会持续下去”。其原因在于，当未持有瑞士或其他申根国有效居留许可的第三国旅客(指不持有瑞士、欧盟成员国，或冰岛、列支敦士登或挪威护照的旅客，如中国、美国、英国、印度等国的旅客。)首次入境瑞士时，按照欧盟规定，需为其建立个人档案。

个人详细信息，旅行证件信息及生物识别数据均须采集。苏黎世机场的相关工作由苏黎世州警察局负责。发言人补充道：“上述流程耗时较长”。

总体而言，该系统运行稳定可靠。但个别情况下，等待时间长达一到两小时。多架来自申根区以外的航班同时抵达时，等待情况尤其常见。预计随着操作日趋熟练，相关流程将得到不断改进。

滑雪假导致日内瓦机场入境等待时间延长

今年1月和2月滑雪假期间，游人扎堆抵达，导致日内瓦机场入境等待时间延长。该机场发言人日前接受采访时表示：“最繁忙的时候，等待时间长达两个半小时。”高峰日机场客流量超过7万人次。

与苏黎世不同，日内瓦机场边检负责部门是瑞士联邦海关与边境安全局(Federal Office for Customs and Border Security, BAZG)。安全局在回答出入境系统相关问题时表示，该系统在全球范围内运行良好。机场发言人则表示，系统延长了边检时间，但流程正在不断优化中。

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