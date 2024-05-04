外国势力干预联邦大选 加拿大称中国威胁最大

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（法新社蒙特娄3日电） 加拿大外国干预委员会（Foreign Interference Commission）今天公布报告指出，2019年和2021年联邦大选都曾出现外国势力干预，不过都没有影响选举结果。这两场选举让总理杜鲁道的自由派政府重新掌权。

负责调查此事的外国干预委员会在听取21天来自情报首长、政府高阶官员和政治人物的证词后，公布了第一份进度报告。

数月以来，关于外国势力干预加拿大前两次大选，特别是中国干预的种种猜疑，让杜鲁道（Justin Trudeau）政府面临压力，在传出北京当局寻求破坏加国民主进程的说法后更是如此。

参与调查的委员何格（Marie-Josee Hogue）在报告中表示：「在过去两次联邦大选中，外国干预行为确有发生，但并未破坏我国选举制度公正性。」

报告强调，在这两场选举中，「无论是否有外国干预」，上台的都会是自由党（Liberal Party），选票都是在没有窜改或操弄的情况下投票和开票。

不过何格指出：「尽管如此，出现干预行为仍是我国选举过程的一个污点，影响了实际投票的进程。」

她强调两种外国干预的机制，也就是不实资讯和经济资助，手段包括贿赂、胁迫、网路攻击和透过社群媒体及大众传媒散布假消息。

外国干预委员会表示，委员会「将中国视为加拿大选举空间所面临的最大威胁，远大于其他国家」。

这份中期报告调查结果属于初步性质，最终文件预计于12月出炉。

中国始终否认干预选举相关指控。