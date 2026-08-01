外界反弹后喊卡 FIFA放弃私募投资计画

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（法新社巴黎1日电） 国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）今天表示，在全球足坛官员强烈反对后，他已取消让私人资本投资世界杯的计画。

英凡提诺在声明中说：「我们的宗旨一向、也永远是团结并推动进步。」

「因此，这项提案将不再推动。」

国际足总7月28日抛出这项计画，提议成立名为「FIFA 前进企业」（FIFA Forward Enterprise, FFE）的商业子公司，用以营运世界杯与俱乐部世界杯等赛事；若以该子公司200亿美元的估值计算，预计最高可筹得42亿美元资金。

计画指若获通过，国际足总211个会员协会每个可望在2027年初获得一次性2000万美元的拨款，并将2027到2030年周期的资金分配，从800万美元提高到2000万美元。

然而，这个允许私人投资者即便只持有FFE一小部分股份的构想，立即遭到抨击。

欧洲足总（UEFA）声明强调，只要这些提案存在，旗下任何国家队将不会参与任何国际足总赛事。

亚洲足总（AFC）及北美暨加勒比足总（CONCACAF）也表达反对立场。

欧洲足总在声明中说：「世界杯不可以被视为投资标的。任何部分都不该交给私人投资者。世界杯不是拿来贩售的。」

国际足总高级顾问科尔德罗（Carlos Cordeiro）7月31日请辞，加大对英凡提诺的压力。科尔德罗直言这构想「对国际足总会员协会、对足球运动、对这项运动的长远未来，都是糟糕的交易」。

南美足总（CONMEBOL）主席杜明盖兹（Alejandro Dominguez）被认为与英凡提诺关系密切，即便如此他们也要求国际足总进一步交代此计画的「范畴、结构、治理与潜在影响」。

英凡提诺在深夜发表声明宣布计画终止时表示，这项专案本意是为强化会员协会，且仅在过半支持的情况下才会推动。

他说：「我已仔细听取各方意见，现在很清楚，这个计画已产生分歧，不论支持程度多高，都已经不符最初订下的目标。」

亚洲足总（AFC）总部位于吉隆坡，代表47个会员国。该会除了声援欧洲足总与中北美洲及加勒比海足联外，更对抵制世界杯的可能性表达了深切疑虑。

亚足联表示：「事态发展到抵制世界杯成为公开讨论的现实选项，应该令人忧心，这影响着所有关心足球未来的人。」